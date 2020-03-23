Самолет Шойгу сопроводили в Сирию истребители Су-35

Глава Минобороны встретился с сирийским президентом Асадом

Безопасность полета главы Минобороны Сергея Шойгу в Сирию обеспечили истребители Су-35 ВКС России. В военном ведомстве добавили, что министр отправился в Дамаск на переговоры с сирийским президентом Башаром Асадом.

"Безопасность полета самолета министра обороны Российской Федерации генерала армии Сергея Шойгу в воздушном пространстве Сирийской Арабской Республики обеспечивали истребители Су-35С ВКС России", - сообщили в Минобороны журналистам.

Сергей Шойгу отправился с рабочей поездкой в Сирию по поручению президента России Владимира Путина. На встрече с Асадом стороны обсудили вопросы обеспечения устойчивого режима прекращения боевых действий в идлибской зоне деэскалации. Были затронуты темы стабилизации обстановки в другихсирийских районах и военно-технического сотрудничества двух стран, передает ТАСС.

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