"Сердце остановится": больных COVID-19 предупредили об опасности "лечения" алкоголем

Последствия могут быть фатальными

Самолечение при заболевании, вызванном новой коронавирусной инфекцией – особенно применение таких "народных средств", как алкоголь – опасно для жизни. Это может дать серьезные осложнения, в том числе на сердце, предупредил россиян главный внештатный психиатр-нарколог Минздрава Евгений Брюн.

"Не пейте никакого алкоголя во время простуды, гриппа, коронавируса. Это нагрузка на сердце, сердце останавливается", - приводит слова эксперта ТАСС.

Медик также заявил об опасности вызова на дом непроверенных врачей для оказания наркологической помощи гражданам, злоупотребившим алкоголем. Брюн отметил, что это может быть сопряжено с риском заражения COVID-19. Найденные по рекламным объявлениям "специалисты" могут сами быть переносчиками инфекции.

Нарколог призвал россиян обращаться за помощью только в официальные учреждения. Только там можно получить квалифицированное лечение, с индивидуальным подбором необходимых препаратов.

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