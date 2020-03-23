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Иран и Венесуэла попросили ЕС о помощи в борьбе с коронавирусом

18:11
  • понедельник
  • 23 марта 2020

Всего просьбы поступили от 17 государств

Просьбы о финансовой помощи в связи с распространением коронавирусной инфекции поступили в ЕС от 17 стран. В их числе Иран и Венесуэла, сообщил уполномоченный Евросоюза по внешней политике Жозеп Борель.
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"17 стран попросили о финансовой помощи. Иран и Венесуэла среди них", - заявил Борель. Он отметил, что в нынешней ситуации ЕС должен откликнуться на эту просьбу.

Заявление последовало по итогам заседания министров иностранных дел 27 государств Евросоюза. Из-за пандемии COVID-19 оно прошло в формате видеоконференции.

В Иране сложилась тяжелая ситуация. В Исламской республике зафиксировано более 23 тысяч случаев заражения коронавирусом, более 1,7 тысячи человек скончались. Вашингтон в ответ на просьбу Тегерана даже в таких условиях отказался отменить экономические санкции. Однако позже госсекретарь США Майк Помпео предложил иранцам помощь "без учета введенных ограничений", напоминает ТАСС.

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