Украинцев предупредили о надвигающемся голоде

По подсчетам Киева, он наступит через месяц

Голод на Украине наступит примерно через месяц. К тому времени у жителей Незалежной не останется средств на еду и лекарства, предупредил глава МВД Арсен Аваков. По его словам, многие предприятия закрываются из-за карантина, введенного в связи с пандемией коронавируса. Чтобы избежать описанного им сценария, министр призывает украинские власти разработать меры поддержки.

"Пройдет месяц, и у людей может банально не хватать средств, чтобы поддержать себя, семью – купить еду и лекарства… Должны быть введены специальные выплаты из государственного бюджета – как кризисное обеспечение по вынужденной безработице... около 2,5 тысячи - 3 тысячи гривен в месяц... На время карантина предусмотреть льготы по ряду коммунальных платежей до 50%-75%", - написал Аваков в Facebook.

По мнению Авакова, власти должны запретить увольнение сотрудников и остановить начисление процентных ставок по кредитам для частных лиц. Министр признал, что для этого государству придется на пару месяцев пойти на экстраординарные шаги – и, в частности, пересмотреть госбюджет, передает РИА Новости.

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