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ВОЗ заявила об ускорении пандемии коронавируса

19:32
  • понедельник
  • 23 марта 2020

Число зараженных резко возросло

Всемирная организация здравоохранения заявила об усилении пандемии коронавируса. Генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус сообщил о росте числа подтвержденных случаев заражения COVID-19.
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"В ВОЗ поступили сообщения более чем о 300 тысячах случаев COVID-19. Пандемия ускоряется", - заявил Гебрейесус на брифинге в Женеве.

Гендиректор ВОЗ напомнил, что от первого зарегистрированного случая до 100 тысяч случаев прошло 67 дней. До 200 тысяч число заразившихся возросло за 11 дней, а до 300 тысяч – всего за 4 дня.

По словам Гебрейесуса, замедляют распространение вируса жесткие ограничительные меры, которые предприняты в разных странах. В то же время, не хватает защитных средств и материалов, из которых они производятся, передает ТАСС.

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