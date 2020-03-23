ВОЗ заявила об ускорении пандемии коронавируса

Число зараженных резко возросло

Всемирная организация здравоохранения заявила об усилении пандемии коронавируса. Генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус сообщил о росте числа подтвержденных случаев заражения COVID-19.

"В ВОЗ поступили сообщения более чем о 300 тысячах случаев COVID-19. Пандемия ускоряется", - заявил Гебрейесус на брифинге в Женеве.

Гендиректор ВОЗ напомнил, что от первого зарегистрированного случая до 100 тысяч случаев прошло 67 дней. До 200 тысяч число заразившихся возросло за 11 дней, а до 300 тысяч – всего за 4 дня.

По словам Гебрейесуса, замедляют распространение вируса жесткие ограничительные меры, которые предприняты в разных странах. В то же время, не хватает защитных средств и материалов, из которых они производятся, передает ТАСС.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"