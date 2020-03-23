В Петербурге отремонтировали 30 танков Т-34

Их доставят в Москву

Сразу 30 танков времён Великой Отечественной войны - наши легендарные Т-34 - отремонтированы на заводе в Санкт-Петербурге. В машинах буквально перебрали каждую деталь, чтобы на предстоящем параде в честь 75-летия Победы на главной площади страны они смогли предстать в первозданном лоске. Вскоре танки торжественно переправят в Москву - в открытых железнодорожных вагонах и в сопровождении караула.

Это самые узнаваемые боевые машины Второй мировой. Посидеть в легендарной Т-34-ке или хотя бы прикоснуться к ней - мечта любого мальчишки. Чтобы эти машины выглядели безупречно, на главном Параде страны 9 мая, их разобрали на детали, очистили от ржавчины, промаслили каждый болт, перебрали все узлы. После все заново собрали и покрасили, передает "ТВ Центр".

Т-34 – это, можно сказать, родная машина для этого завода. Именно такие модели восстанавливали здесь со дня основания, в 1941-м. В память об этом один из танков - на постаменте у здания заводоуправления.

Во время войны вокруг осажденного Ленинграда сражения шли на каждом километре. Подбитые танки, которые невозможно было эвакуировать с поля боя, восстанавливали прямо там, где их остановил взрыв - меняли двигатели, латали броню. Бригада из 8 человек возвращала к работе поврежденную боевую единицу меньше чем за сутки.

Часто машины сюда приходили прямо с передовой, с огромными дырами в корпусе, с разорванными гусеницами, черными от копоти. И пусть конкретно эти танки не участвовали в боях, но в память о тех, героических советских "стальных кулаках" - так их называли нацисты - именно эти обновленные Т-34 проедут парадным строем по брусчатке Красной площади 9 мая. Их уже готовят к отправке в Москву - по железной дороге. Каждая из машин, весом в 32 тонны - на отдельной железнодорожной платформе.

Зачехлять танки не будут. В сопровождении военного караула вся обновленная армада - 30 открытых вагонов - проедет от Стрельны до Москвы.

Анна Морозова, Северо-Западное бюро "ТВ Центра".

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