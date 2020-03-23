Генсек ООН призвал прекратить все вооруженные конфликты из-за коронавируса

Эпидемия охватила множество стран

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш обратился с призывом ко всем участникам текущих военных конфликтов прекратить огонь. И призвал к перемирию на фоне глобального распространения коронавируса. Общее число инфицированных на планете превысило 360 тысяч. Эпидемия охватила подавляющее количество государств мира. Скончалось более 16 тысяч человек. Но выздоровело около ста тысяч. Новые данные сейчас поступают практически из всех стран.

Подробнее – в репортаже Александра Панюшкина.

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