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Генсек ООН призвал прекратить все вооруженные конфликты из-за коронавируса

22:34
  • понедельник
  • 23 марта 2020

Эпидемия охватила множество стран

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш обратился с призывом ко всем участникам текущих военных конфликтов прекратить огонь. И призвал к перемирию на фоне глобального распространения коронавируса. Общее число инфицированных на планете превысило 360 тысяч. Эпидемия охватила подавляющее количество государств мира. Скончалось более 16 тысяч человек. Но выздоровело около ста тысяч. Новые данные сейчас поступают практически из всех стран.

Подробнее – в репортаже Александра Панюшкина.

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Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш
Эпидемия коронавируса
Эпидемия коронавируса
Эпидемия коронавируса
Эпидемия коронавируса
Эпидемия коронавируса
Эпидемия коронавируса
Эпидемия коронавируса
Эпидемия коронавируса
Эпидемия коронавируса
Эпидемия коронавируса
Эпидемия коронавируса
Эпидемия коронавируса
Эпидемия коронавируса
Эпидемия коронавируса
Эпидемия коронавируса
Эпидемия коронавируса
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