Названы преимущества российских тестов на коронавирус

Россия – в тройке лидеров по количеству проведенных анализов

Российские тесты на коронавирус COVID-19 показали блестящий результат во время исследований. А по числу уже проведенных анализов Росия – в тройке лидеров, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Попова рассказала, что российские препараты достойно прошли проверку на качество еще в феврале. Тогда рабочая группа ученых из России посетила Китай. Тесты российского производства проверяли параллельно с китайскими, эксперты проводили слепое исследование.

"Тест показал блестящий результат. И, помимо того, что он показал чувствительность и специфичность (очень чувствителен и видит только этот вирус), на тот момент он имел преимущество в том, что хранить его надо было при температуре плюс четыре, а китайский - при минус 20", - пояснила Попова в эфире Первого канала.

На сегодняшний день в России зарегистрировано 438 случаев заражения коронавирусом COVID-19. Попова напомнила, что 17 человек уже выписаны.

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