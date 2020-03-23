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Российские авиакомпании вернули на родину почти 1,5 тысячи туристов за сутки

20:45
  • понедельник
  • 23 марта 2020

Пока не решен вопрос с Южной Америкой

Российские авиакомпании за сутки 22 марта вывезли из разных стран 1,4 тысячи человек. Это рейсы из государств, где сложилась тяжелая ситуация в связи с коронавирусом. Как сообщили в Росавиации, часть из пассажиров – иностранцы.
Россияне не могут вернуться на родину из 30 стран мира

"Вчера из стран, где сложилась наиболее сложная ситуация, - Болгарии, Венгрии, Индонезии, Индии, Испании, Кипра и Франции - российскими авиакомпаниями доставлено 1403 человека, из них 11 иностранцы", - сказано в сообщении.

В Росавиации отметили, что запланированы рейсы и на 24 марта. Утром из Ташкента самолет "Аэрофлота" доставит 375 пассажиров. Гуманитарным рейсом той же компании из Лиссабона прилетят на родину 223 россиянина. Авиакомпания Azur Air занята организацией вывозного рейса из Филиппин (Себу), на котором также вернутся домой наши соотечественники, передает ТАСС. Вопрос вывоза россиян из Южной Америки и с курортов Египта прорабатывается.

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