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После разрушительного землетрясения в Загребе зафиксировано почти 60 толчков

21:06
  • понедельник
  • 23 марта 2020

Из-за афтершоков жители бегут из города

Жители хорватского Загреба покидают свои дома, напуганные афтершоками после разрушительного землетрясения, потрясшего город накануне. Сейсмологи зафиксировали целую серию из 57 толчков магнитудой от 2 до 3,3.
В Хорватии произошло мощное землетрясение

Горожане собираются в группы, несмотря на рекомендации властей избегать контактов с окружающими, чтобы не допустить распространения коронавируса. В центре города организованы пункты питания для жителей Загреба, которые не смогли вернуться в разрушенные землетрясением дома и квартиры. Многих переселили в студенческие общежития.

22 марта произошли два землетрясения магнитудой 5,3 и 5 с эпицентрами неподалеку от столицы Хорватии. Сутки спустя около 200 военнослужащих продолжают расчищать улицы города от завалов, еще около 300 военных - в полной готовности придти на помощь, передает ТАСС.

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