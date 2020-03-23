После разрушительного землетрясения в Загребе зафиксировано почти 60 толчков

Из-за афтершоков жители бегут из города

Жители хорватского Загреба покидают свои дома, напуганные афтершоками после разрушительного землетрясения, потрясшего город накануне. Сейсмологи зафиксировали целую серию из 57 толчков магнитудой от 2 до 3,3.

Горожане собираются в группы, несмотря на рекомендации властей избегать контактов с окружающими, чтобы не допустить распространения коронавируса. В центре города организованы пункты питания для жителей Загреба, которые не смогли вернуться в разрушенные землетрясением дома и квартиры. Многих переселили в студенческие общежития.

22 марта произошли два землетрясения магнитудой 5,3 и 5 с эпицентрами неподалеку от столицы Хорватии. Сутки спустя около 200 военнослужащих продолжают расчищать улицы города от завалов, еще около 300 военных - в полной готовности придти на помощь, передает ТАСС.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"