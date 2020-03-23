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Глава Роскомнадзора Александр Жаров ушел в отставку

21:05
  • понедельник
  • 23 марта 2020

Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте кабмина

Руководитель Роскомнадзора Александр Жаров освобожден от занимаемой должности. Соответствующее решение принял премьер-министр России Михаил Мишустин. Распоряжение правительства опубликовано на сайте нормативно-правовых актов.

"Освободить Жарова Александра Александровича от должности руководителя Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по его просьбе", - говорится в документе, который приводит ТАСС.

Жаров в 2008 году занимал пост замглавы Минкомсвязи. Весной 2012 года был назначен руководителем Роскомнадзора.

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