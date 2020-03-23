Из перинатального центра в Йошкар-Оле похитили младенца

Происшествие вызвало резонанс

В Йошкар-Оле по тревоге подняты все сотрудники правоохранительных органов. Разыскивают новорождённую девочку, которая пропала из перинатального центра, и её возможного похитителя. Это женщина в очках, с тёмными волосами средней длины. По данным Следственного комитета, мать ненадолго оставила ребёнка в палате, пока сама была на процедурах. По возвращении младенца на месте уже не было.

Первая информация о том, что из перинатального центра украли трёхдневного ребёнка, появилась в полдень. На место тут же выехали сотрудники Следственного комитета и кинологи. Вероятность, что маленькую девочку всё же не успели вынести из роддома, не подтвердилась, передает "ТВ Центр".

Совсем ещё крошечная: рост - 48 сантиметров, тёмные волосы и карие глаза. Такой список примет вместе с фотографией девочки сейчас на всех ориентировках. Кому понадобилось красть трёхдневного ребёнка, пока неясно. Отец ребёнка жалуется, что в этом перинатальном центре нет ни охраны, ни камер видеонаблюдения.

Пока единственная зацепка в этом деле - фоторобот подозреваемой. Судя по всему, искать нужно женщину средних лет с короткими волосами и в очках. На всех выездах из города работают усиленные патрули ГИБДД.

Александра Сергомасова, "ТВ Центр".

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