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В Киеве отказались тратить деньги на лечение от COVID "трупов" старше 65 лет

21:26
  • понедельник
  • 23 марта 2020

Глава Минздрава призвал спасать "живых людей"

Глава украинского министерства здравоохранения призвал бизнес принять участие в закупке медицинского оборудования и медикаментов для борьбы с коронавирусом. В то же время, Илья Емец считает, что не стоит растрачивать усилия на спасение "трупов" - граждан Незалежной старше 65 лет.
ВОЗ заявила об ускорении пандемии коронавируса

"Мы же знаем статистику, сколько у нас людей старше 65 лет… Я говорю, когда финансисты начинают рассчитывать на тех людей, которые еще у нас живы - я все время говорю: подсчитайте, сколько нам надо выделить финансов на живых людей, а не на трупов", — заявил Емец в интервью "112.ua".

На Украине лабораторно подтверждены 73 случая заражения коронавирусом. Выздоровел один пациент, трое скончались.

ВОЗ 23 марта заявила об "ускорении" пандемии COVID-19. По данным организации, число зараженных в мире превысило 300 тысяч.

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