МОК опроверг информацию о переносе Олимпиады в Токио

Решение будет принято в срок, озвученный президентом комитета

Заявление члена Международного олимпийского комитета Дика Паунда о переносе Олимпиады-2020 – его личная оценка. Позиция комитета по вопросу Игр в Токио не изменилась, сообщили в МОК.

"Слова Паунда о переносе Олимпиады-2020 являются его личной оценкой, никаких изменений позиций МОК по этому вопросу на данный момент нет. Решение о возможном переносе может быть принято только в срок, озвученный президентом МОК Томасом Бахом", - приводит РИА Новости слова источника в международной спортивной организации.

Из-за пандемии коронавируса проведение летних Олимпийских игр в Токио оказалось под вопросом. Глава Международного олимпийского комитета Томас Бах заявил, что окончательное решение по Олимпиаде-2020 будет принято в течение четырех недель.

Однако уже 23 марта член МОК Дик Паунд в интервью usatoday.com заявил, что запланированные на 24 июля Игры в Токио переносятся, решение об отсрочке уже принято. Надо отметить, что ранее несколько национальных олимпийских комитетов призвали МОК перенести Олимпиаду на год.

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