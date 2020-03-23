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В России запретили вывозить крупы

22:23
  • понедельник
  • 23 марта 2020

Пока мера рассчитана на 10 дней

Экспорт всех видов круп из России приостановлен. Запрет будет действовать 10 дней. Причина, по которой Россельхознадзор принял такое решение – распространение коронавируса.
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"Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору с 20 марта 2020 года сроком на 10 дней вводит временный запрет на экспорт всех видов крупяных изделий до особых указаний рабочей группы Государственного совета Российской Федерации по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории России", ― сказано в письме службы, разосланном 23 марта.

Запрет стал одной из мер, направленных на борьбу с распространением COVID-19 в России. 23 марта российское правительство выделило Минпромторгу 7,5 миллиарда рублей для закупки аппаратов искусственной вентиляции легких. А в Федеральной таможенной службе заявили: транспорт с товарами первой необходимости на российской границе будут проверять в первую очередь.

Еще раньше стало известно, что швейные предприятия в России начали производить многоразовые медицинские маски. Это должно обеспечить население средствами защиты на время эпидемии, передает РИА Новости.

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