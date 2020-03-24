Психолог объяснил, что стоит за конспирологией на тему коронавируса

Человек начинает мыслить иррационально, когда объект страха неизвестен

В эфире программы "События. 25-й час" обсудили реакцию людей на пандемию коронавируса. На вопросы ведущего Алексея Фролова ответил психолог Сергей Ениколопов.

"Социальные сети пестрят кошмарными сообщениями о том, что от людей якобы что-то скрывают. Откуда эта страсть к неизвестному, недосказанному, к этой теории заговора?" – спросил эксперта Фролов.

"К сожалению, это страх, где мы не видим врага и не видим настоящую опасность. Когда объект страха неизвестен, страх сильнее. Страх пробивает некоторые защиты рациональные, тогда человек начинает мыслить иррационально. И отсюда возникают всевозможные веры в обереги, мистику, магию. Одна из форм панической атаки, такая массовая паника – это возникновение конспирологии. При этом люди больше доверяют своим знакомым, соцсетям, но они не знают, врут ли их собеседники", - сказал эксперт.

Полный комментарий Ениколопова смотрите в видео:

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