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Шойгу прошел тест на коронавирус после поездки в Сирию

08:04
  • вторник
  • 24 марта 2020

Проверку здоровья ежедневно проходят все военнослужащие российской армии

В российской армии действует строгий медицинский контроль, передает "ТВ Центр". Ежедневно в воинских частях и соединениях проводится обязательная проверка  здоровья всего личного состава и гражданского персонала.

Накануне министр обороны Сергей Шойгу и сопровождавшие его военные также прошли экспресс-обследование.  Они только что вернулись из Сирии. Всем членам делегации и лётного экипажа измерили температуру и провели тесты на наличие коронавируса. Результат - отрицательный.

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