Единственный рокер в мире поп-музыки: Александр Буйнов отмечает юбилей

Знаменитому музыканту и певцу исполнилось 70 лет

Народный артист России, певец, музыкант, композитор и шоумен. Александр Буйнов отмечает 70-летний юбилей. Ещё на советской эстраде он приобрёл популярность в качестве клавишника в составе ансамбля "Весёлые ребята". Позже как вокалист он записал десятки популярных песен, участвовал в фестивалях и в международных конкурсах.

Энергичен, обаятелен и всегда невероятно элегантен. На сцене он сразу же заводит с публикой задушевный разговор.

Музыка - его стихия с трех лет. Мама мечтала, чтобы у всех сыновей было музыкальное образование. Старшие братья играли на кларнете и валторне, Александр - на фортепиано. Правда, ему тогда больше нравился футбол. И легенда ходит, что старший брат накануне экзаменов в музыкальной школе пристегивал его цепью к инструменту.

"Ну это был символический жест! Но тем не менее - цепь за ногу и к ножке рояля была прицеплена. У нас была большая собака, цепь была для неё. Это была улица Марии Ульяновой, девятый этаж, окна все открыты. А ребята на улице кричат: "Буйнов, ты где пропал? Что ты играешь там на своей гармошке?" – рассказал Буйнов.

Думал, что станет пианистом. Пока не услышал, как один из учеников в музыкальной школе наиграл мелодию из фильма "Серенада Солнечной долины".

Увлечение джазом, Литл Ричардом, Элвисом Пресли - к девятому классу школы он понял, что эта несерьезная музыка для него всерьез. Потом была встреча с Александром Градским - и появились знаменитые "Скоморохи". А позднее без Буйнова уже было невозможно представить группы "Аракс" и "Веселые ребята". Там он стал легендарным клавишником, освоил множество других инструментов и исполнял один хит за другим: "Бологое", "Автомобили" и "Бродячие артисты".

А в 1989 году и вовсе объявил о начале сольной карьеры. Риск был большой. Однако Буйнов из тех, кто даже жизненные сложности может превратить в песню. Про него говорят - Буйнов остался единственным рокером в мире поп-музыки. И он не просто певец - артист. Причем - универсальный.

Есть у него и множество веселых, заводных хитов. И в то же время он - настоящий лирик. Песня "Падают листья" сразу же после первого исполнения на рождественских встречах Аллы Пугачевой стала популярной.

Александр Буйнов про себя говорит - человек он не студийный, концертный! Выступления - вот где настоящая жизнь. Он признается, что по-прежнему волнуется перед каждым.

"Начинается концерт, и ты выскакиваешь на таком адреналине, в состоянии эйфории. Я не вижу зал, вообще ничего. Видно, этот запал передается зрителям", - говорит Буйнов.

Юбилейные встречи, конечно, будут, говорит Александр Буйнов, ближе к осени. А в день рождения он мечтает собрать самых близких друзей-музыкантов, чтобы получился душевный концерт-импровизация.

Юлия Богоманшина, Александр Карюк, Юрий Тимошин, "ТВ Центр".

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