Турция и Россия расширят маршрут патрулирования трассы в Сирии

В целях безопасности маршрут сокращён, так как дорога обстреливается боевиками

Российские и турецкие военные провели второе совместное патрулирование в Идлибской зоне деэскалации в Сирии. Бронетранспортёры прошли по участку трассы М-4, которая соединяет Латакию и Алеппо. В целях безопасности сейчас маршрут сокращён - дорога всё еще обстреливается боевиками. Турецкая сторона обязалась в ближайшее время провести спецоперацию для нейтрализации террористической угрозы. После этого зона патрулирования будет увеличена.

БТР, "Тайфуны", "Тигры". Колонна российской военной полиции прибывает в Идлибскую зону. На трассе М-4 - последний пост сирийской армии. Дальше - районы, где находятся группировки террористов, в том числе запрещенной в России организации "Джебхат ан-Нусра". В условно нейтральной буферной зоне бронемашины останавливаются. Командиры выходят на связь с турецкими военными.

Окрестности Серакиба. Ничем не примечательный участок трассы. Недалеко уже позиции боевиков, подконтрольных Анкаре. Здесь и будет сформирована колонна для совместного патрулирования. Головной броневик и замыкающий - турецкие. Посередине - российские "Тигры".

Примерно через полчаса с той стороны подтверждают - все в силе. К россиянам присоединяются турки. Перед выездом - последние уточнения маршрута на карте.

"Мы будем обеспечивать безопасность. Наши две машины пойдут в начале колонны, а потом три ваших. Поедем с одинаковой скоростью, расстояние между машинам - 50 метров", - сказал полковник турецких ВС Укай Сагыр Олгу.

Колонна въезжает на территорию, которую пока еще удерживают террористы, но их не видно. Только заброшенные поля вдоль обочин и кое-где разбитые дома. Патрулирование проходит спокойно. И примерно через час машины возвращаются к исходной точке.

"Мы будем постепенно увеличивать расстояние, как мы вместе действовали в районе Камышлы. Начали с малого и постепенно увеличивали протяжённость маршрута. Нам главное обеспечить безопасность. Так что будем продолжать сотрудничать. Наша цель - принести мир на эту землю", - заявил турецкий полковник.

Трасса М-4 связывает крайние районы Сирии. Запад и восток. Латакию, на побережье, и Хасаке, в пустыне, на границе с Ираком. 5 марта на встрече в Москве Владимир Путин и Реджеп Таийп Эрдоган договорились о создании вдоль дороги 12-километровой зоны безопасности. Ее и должны обеспечивать российские и турецкие военные. И, возможно, в ближайшее время общая протяженность маршрута заметно увеличится. Сегодня турецкая сторона обязалась провести спецоперацию против радикальных группировок в этой зоне. Главная цель - ликвидация любых угроз препятствующих совместному патрулированию на трассе.

Тимур Абдуллаев, Викто Мальцев, "ТВ Центр", Сирия.

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