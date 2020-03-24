"Богатые русские скупили все ИВЛ": посол в США уличил HRW во лжи о коронавирусе

Международная организация позволяет себе распространять фейки

Посол России в США Анатолий Антонов призвал главу международной правозащитной организации Human Rights Watch (HRW) Кеннета Рота не дезинформировать людей о том, как в России борются с коронавирусом.

Наш дипломат отметил, что Россия своевременно приняла меры по борьбе с коронавирусом, благодаря чему она более эффективно противостоит глобальной угрозе, в отличие от других стран, которые HRW "предпочитают не критиковать", пишет "Газета.Ru".

"Сейчас как никогда нужны совместные действия по борьбе с вирусом, а не ложные новости и попытки посеять рознь, неприязнь, разжечь ксенофобию", - заметил Антонов.

Ранее глава HRW Кеннет Рот написал в своем Twitter, что "богатые русские скупают все ИВЛ", которых может не хватить простым гражданам, а власть ничего не предпринимает для того, чтобы это предотвратить.

Вспышка нового коронавируса произошла в Китае в конце 2019 года и спустя два месяца перекинулась на весь мир. Случаи заражения COVID-19 зафиксированы более чем в ста странах.

По данным на 24 марта, в мире 381 749 заболевших коронавирусом. Умерли 16 558 человека, вылечились 102 429. В России подтверждено 438 случаев заражения коронавирусом. Вылечились 17 человек.

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