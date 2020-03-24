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Великобритания закрылась на карантин

08:15
  • вторник
  • 24 марта 2020

Британцев обязали сидеть дома

Борис Джонсон, который до последнего заявлял, что у его страны свой собственный путь борьбы с коронавирусом, и что всем британцам лучше переболеть COVID-19 и приобрести иммунитет, все же объявил о введении трёхнедельного карантина. По словам премьера, система здравоохранения Великобритании находится на грани коллапса.

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"Это настоящая опасность. Если слишком много людей тяжело заболеют одновременно, больницы не справятся. Так что важно замедлить распространение болезни. Я благодарен всем, кто выполнял рекомендации правительства и оставался дома. Но пришло время ужесточить меры", - заявил он.

Теперь все подданные британцы должны сидеть дома и выходить на улицу только для покупки товаров первой необходимости, медицинских нужд, поездок на работу и "физических упражнений раз в день". Однако в офис можно ездить только при крайней необходимости.

А вот на другом конце света - в Японии - несмотря на то, что ситуация с коронавирусом в стране не улучшилась, решили возобновить с 1 апреля работу школ. При этом Олимпийский комитет США призвал отложить проведение Летних игр в Токио.

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