Великобритания закрылась на карантин

Британцев обязали сидеть дома

Борис Джонсон, который до последнего заявлял, что у его страны свой собственный путь борьбы с коронавирусом, и что всем британцам лучше переболеть COVID-19 и приобрести иммунитет, все же объявил о введении трёхнедельного карантина. По словам премьера, система здравоохранения Великобритании находится на грани коллапса.

"Это настоящая опасность. Если слишком много людей тяжело заболеют одновременно, больницы не справятся. Так что важно замедлить распространение болезни. Я благодарен всем, кто выполнял рекомендации правительства и оставался дома. Но пришло время ужесточить меры", - заявил он.

Теперь все подданные британцы должны сидеть дома и выходить на улицу только для покупки товаров первой необходимости, медицинских нужд, поездок на работу и "физических упражнений раз в день". Однако в офис можно ездить только при крайней необходимости.

А вот на другом конце света - в Японии - несмотря на то, что ситуация с коронавирусом в стране не улучшилась, решили возобновить с 1 апреля работу школ. При этом Олимпийский комитет США призвал отложить проведение Летних игр в Токио.

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