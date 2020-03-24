Названо самое качественное овсяное печенье

Проверку прошли пять брендов
Специалисты "Росконтроля" проверили овсяное печенье "Хватай-ка!", "Посиделкино", "Полет", "Руспродукт" и "ВкусВилл".
Все образцы прошли тестирование на безопасность. Они соответствуют требованиям стандарта по содержанию жира.
У специалистов возникли небольшие претензии по поводу аминокислотного состава всех образцов. Согласно ГОСТу, в составе овсяного печенья должно быть не менее 14% овсяной муки. Однако этот момент не сильно отразился на качестве продукта.
Кроме того, у всех образцов есть небольшое расхождение между информацией на упаковке и реальной пищевой ценностью продукта.
Проверка печенья "ВкусВилл" и "Полет" показала, что в этом лакомстве растительного масла больше, чем сливочного. "Полет" имеет высокое содержание сахара по сравнению с другими брендами. "Руспродукт" не соответствует стандарту по содержанию влаги.
В итоге все образцы, несмотря на мелкие недочеты, были рекомендованы к покупке, говорится на сайте "Росконтроля".Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"