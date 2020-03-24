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Названо самое качественное овсяное печенье

08:35
  • вторник
  • 24 марта 2020

Проверку прошли пять брендов

Специалисты "Росконтроля" проверили овсяное печенье "Хватай-ка!", "Посиделкино", "Полет", "Руспродукт" и "ВкусВилл". 
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Все образцы прошли тестирование на безопасность. Они соответствуют требованиям стандарта по содержанию жира. 

У специалистов возникли небольшие претензии по поводу аминокислотного состава всех образцов. Согласно ГОСТу, в составе овсяного печенья должно быть не менее 14% овсяной муки. Однако этот момент не сильно отразился на качестве продукта. 

Кроме того, у всех образцов есть небольшое расхождение между информацией на упаковке и реальной пищевой ценностью продукта. 

Проверка печенья "ВкусВилл" и "Полет" показала, что в этом лакомстве растительного масла больше, чем сливочного.  "Полет" имеет высокое содержание сахара по сравнению с другими брендами. "Руспродукт" не соответствует стандарту по содержанию влаги. 

В итоге все образцы, несмотря на мелкие недочеты, были рекомендованы к покупке, говорится на сайте "Росконтроля". 

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