ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Трамп испуганно отскочил от врача с температурой (видео)

08:39
  • вторник
  • 24 марта 2020

Та заверила президента США, что температуры у нее нет

В США одна из самых обсуждаемых новостей - подозрение коронавируса у журналиста из президентского пула Дональда Трампа. Об этом сообщает "ТВ Центр".

"Богатые русские скупили все ИВЛ": посол в США уличил HRW во лжи о коронавирусе
Великобритания закрылась на карантин

Сам глава Белого дома попал в объективы камер, когда на пресс-конференции в Белом доме спешно отошёл от координатора по борьбе с коронавирусом, как только та сообщила, что у неё была температура.

"Ох", - воскликнул Трамп и отстранился от женщины. Та поспешила успокоить главу США, сообщив, что тест на COVID у нее отрицательный. После этого Трамп улыбнулся и подошел к врачу.

"Спасибо, что сказали", - облегченно ответил он.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Новости по теме
Дональд Трамп
Дональд Трамп
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.