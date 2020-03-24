Трамп испуганно отскочил от врача с температурой (видео)

Та заверила президента США, что температуры у нее нет

В США одна из самых обсуждаемых новостей - подозрение коронавируса у журналиста из президентского пула Дональда Трампа. Об этом сообщает "ТВ Центр".

Сам глава Белого дома попал в объективы камер, когда на пресс-конференции в Белом доме спешно отошёл от координатора по борьбе с коронавирусом, как только та сообщила, что у неё была температура.

"Ох", - воскликнул Трамп и отстранился от женщины. Та поспешила успокоить главу США, сообщив, что тест на COVID у нее отрицательный. После этого Трамп улыбнулся и подошел к врачу.

"Спасибо, что сказали", - облегченно ответил он.

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