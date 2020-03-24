Власти Китая откроют город Ухань, заразивший мир коронавирусом

Ограничения будут сняты 8 апреля

Власти Китая собираются отменить ограничения на въезд и выезд населения из провинции Хубэй, где находится Ухань – город, с которого началась пандемия коронавируса.

Провинция вернется в привычный ритм жизнь уже завтра, 25 марта, а в административном центре провинции - городе Ухань - ограничения будут сняты 8 апреля, пишет ТАСС.

Открытие транспортного сообщения связано с тем, что эпидемиологическая ситуация в регионе значительно улучшилась за последнее время, передает РИА Новости.

Ухань стал очагом распространения коронавирусной инфекции. С 23 января город был фактически изолирован от внешнего мира: не работал транспорт, жителям запретили покидать дома, был строго ограничен режим передвижения.

С начала эпидемии COVID-19 по всему Китаю без учета провинции Хубэй подтвердились 13 293 случая заражения. 117 из них - с летальным исходом. В самой провинции - 67 800 случаев инфицирования. Погибли 3153 человека.

Однако Китаю удалось взять ситуацию под контроль. В последнее время количество зараженных продолжает стремительно сокращаться. К настоящему моменту почти 90% инфицированных оправилось от недуга. За минувшие сутки в стране выявили всего 78 новых случаев COVID-19, из них 74 — ввозные.

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