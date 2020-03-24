ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Власти Китая откроют город Ухань, заразивший мир коронавирусом

08:59
  • вторник
  • 24 марта 2020

Ограничения будут сняты 8 апреля

Власти Китая собираются отменить ограничения на въезд и выезд населения из провинции Хубэй, где находится Ухань – город, с которого началась пандемия коронавируса.

Провинция вернется в привычный ритм жизнь уже завтра, 25 марта, а в административном центре провинции - городе Ухань - ограничения будут сняты 8 апреля, пишет ТАСС.

Открытие транспортного сообщения связано с тем, что эпидемиологическая ситуация в регионе значительно улучшилась за последнее время, передает РИА Новости.

Ухань стал очагом распространения коронавирусной инфекции. С 23 января город был фактически изолирован от внешнего мира: не работал транспорт, жителям запретили покидать дома, был строго ограничен режим передвижения.

С начала эпидемии COVID-19 по всему Китаю без учета провинции Хубэй подтвердились 13 293 случая заражения. 117 из них - с летальным исходом. В самой провинции - 67 800 случаев инфицирования. Погибли 3153 человека.

Однако Китаю удалось взять ситуацию под контроль. В последнее время количество зараженных продолжает стремительно сокращаться. К настоящему моменту почти 90% инфицированных оправилось от недуга. За минувшие сутки в стране выявили всего 78 новых случаев COVID-19, из них 74 — ввозные.

"Идиотизм шагает впереди": COVID-19 оброс конспирологией

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
Ухань
Ухань
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.