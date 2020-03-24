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"Закрытое мероприятие": выяснились детали боя Нурмагомедова и Фергюсона

09:12
  • вторник
  • 24 марта 2020

Это событие с нетерпением ждут все любители спорта

Президент UFC Дэйна Уайт заявил, что бой между россиянином Хабибом Нурмагомедовым и американцем Тони Фергюсоном пройдет без зрителей. 
Нурмагомедов и Фергюсон повздорили на битве взглядов

"Я знаю, где пройдет бой. Но я еще не готов сказать. Там не будет никаких фанатов. Это закрытое мероприятие", - цитирует Уайта MMAJunkie

По словам президента UFC, мероприятие готово на 99,9%. 

Поединок Нурмагомедова и Фергюсона запланирован на 18 апреля. Он должен был пройти на спортивной арене "Барклайс-центр" в Нью-Йорке, однако из-за пандемии коронавируса организаторам пришлось отказаться от этой площадки. Ходили слухи, что бой отменят.

Отметим, что россиянин и американец еще никогда не встречались в октагоне. Их поединок срывался четыре раза по разным причинам. 

Хабиб Нурмагомедов провел за свою карьеру 28 боев, не потерпев ни одного поражения. На счету Тони Фергюсона 25 побед и три поражения. Их поединок называют одним из самым ожидаемых событий в мире спорта. 

Напомним, что в сентябре Нурмагомедов отстоял титул чемпиона UFC в легком весе, победив американца Дастина Порье. 

Видео: Нурмагомедов задушил американца Порье и защитил титул

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