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Журналисты нашли новые факты лабораторного происхождения коронавируса

09:08
  • вторник
  • 24 марта 2020

Однако серьезных ученых они не убедили

Журналисты обнаружили новые факты, которые могут указывать на лабораторное происхождение коронавируса SARS-CoV-2. Сотрудники Уханьского института вирусологии принимали участие в создании "синтетической конструкции химерного мутанта", эксперимент финансировался Комитетом по исследованиям двойного назначения США.
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Как выяснила газета "Известия", еще в 2015 году в престижном научном журнале Nature Medicine появилась статья, в которой рассказывалось об опасных биологических экспериментах. Ее авторами стали 15 человек, в том числе двое специалистов из Уханя.

Целью работы, по утверждению СМИ, было изучение потенциала заболеваний, вызывающихся SARS-подобными вирусами. Более того, ученые создали искусственный патоген для проверки его способности к заражению. Проверялось это на летучих мышах и клетках эпителия легких человека.

Однако большинство ученых сомневаются в вероятности искусственного происхождения нового коронавируса, жертвами которого стали уже более 15 тысяч по всему миру. Теории о том, что вирус создан в лаборатории, возникают во время любых эпидемиологических вспышек, говорит заведующая кафедрой инфекционных болезней с курсами эпидемиологии и фтизиатрии РУДН Галина Кожевникова.

"Вызывает большие сомнения то, что он создан искусственно. В природе слишком много естественных возбудителей этого заболевания", — подчеркнула она в комментарии газете.

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