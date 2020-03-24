Экс-глава Роскомнадзора Жаров возглавил "Газпром-медиа"

Он будет занимать эту должность три года

Бывший руководитель Роскомнадзора Александр Жаров назначен генеральным директором холдинга "Газпром-медиа".

Он будет занимать эту должность три года, начиная с 24 марта 2020 года, пишет ТАСС.

Ранее должность гендиректора "Газпром-медиа" занимал Дмитрий Чернышенко. В январе 2020 года он перешел на работу в правительство Михаила Мишустина на должность вице-премьера.

В холдинг "Газпром-медиа" входят девять федеральных телеканалов (НТВ, ТНТ, ТВ-3, "Пятница!", ТНТ4, "Матч ТВ", "Матч! Страна", 2х2, "Супер"), 10 радиостанций ("Авторадио", Energy, "Юмор FM", "Радио Romantika", Comedy Radio, Like FM, Relax FM, "Детское радио", "Эхо Москвы" и другие), 10 кинопроизводственных и дистрибуционных компаний ("Киностудия КИТ", "Централ Партнершип", Comedy Club Production, Good Story Media, Premier Studios и другие).

Накануне Мишустин освободил Жарова от должности руководителя Роскомнадзора, где он работал с 2012 года. По данным источника "Интерфакса", новым главой надзорного органа станет начальник управления президента по развитию информационно-коммуникационных технологий и инфраструктуры связи Андрей Липов.

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