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В Башкирии выявили первые случаи заражения коронавирусом

09:33
  • вторник
  • 24 марта 2020

Трое инфицированных находятся в больнице

Первые случаи заражения коронавирусом зафиксированы в нескольких российских регионах, передает "ТВ Центр". Глава республики Башкирия сообщил о трёх инфицированных. Все случаи завозные. Как и в Приморье, там заболели двое после поездки в Европу. 

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Они находятся в инфекционной больнице. Под наблюдением врачей - ещё три с лишним десятка жителей Приморья, которые находились с больными в близких контактах. Такие связи планируют отслеживать по геолокации мобильных телефонов.

Создать систему до 27 марта Минкомсвязи поручил глава правительства  Михаил Мишустин. Чтобы остановить распространение инфекции, с понедельника введены дополнительные защитные меры. В Москве, где из больницы в Коммунарке - это главный медцентр, где лечат COVID-19 - выписали 70 человек, на данный момент на лечении - 412 пациентов, 29 - поступили за последние сутки.

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