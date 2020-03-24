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"Невероятно похожи": фанатов поразило сходство Долиной с матерью

09:48
  • вторник
  • 24 марта 2020

В Сеть попал редкий снимок Галины Долиной

Ангелина Миончинская, дочь певицы Ларисы Долиной, опубликовала в Instagram архивное фото с бабушкой. 
Как менялась Лариса Долина

"Бабуля. 1994. Архивируй печатное, инстаграм", - написала единственная дочь Долиной. На снимке она обнимает бабушку Галину Израилевну, которая чинно и степенно сидит перед фотографом. Женщина едва заметно улыбается. 

В лицах бабушки и внучки угадывается сходство с Ларисой Долиной. Судя по этому кадру, певица стала почти копией своей мамы. Это обстоятельство оказалось большой неожиданностью для некоторых фанатов Долиной.  

- Невероятно похожи с Ларисой Долиной, - пишут в комментариях к фото. 

- Милые и благородные лица. Чувствуется порода. 

- Какое памятное фото. 

Отметим, что Галина Долина родилась в 1932 году. Она работала машинисткой. Она вышла замуж за строителя Александра Кудельмана. Отец певицы умер в 1988 году, а мама в 2000 году. Они похоронены в Одессе. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от lina & sasha (@dolinalina)

Ангелина Миончинская - дочь Ларисы Долиной от первого мужа, музыканта Анатолия Миончинского. Ангелина воспитывает дочку. 

Ранее сообщалось, что 64-летняя Лариса Долина в стильном костюме произвела фурор на съемках телевизионного шоу. Она выглядела так, словно помолодела на 30 лет.  

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