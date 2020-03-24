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Россиянка встала на защиту мужчины, годами насиловавшего ее дочь

09:47
  • вторник
  • 24 марта 2020

Сейчас с ребенком работают психологи

Жительница Магадана встала на защиту мужа-насильника, который издевался над ее дочерью на протяжении девяти лет.

По данным следствия, обвиняемый совершал развратные и насильственные действия над ребенком с 2010 по 2019 годы. Все это время мать жила рядом, а когда делом заинтересовались правоохранительные органы, то попросила дочь изменить показания в пользу отчима.

В результате СК отвел женщину от дела как представителя потерпевшей. Сейчас ребенку оказывают психологическую помощь, проводят медико-социальную реабилитацию, пишет газета "Известия".

Расследование уголовного дела завершено, оно передано в суд. Мужчина обвиняется по целому ряду статей: "Развратные действия", "Насильственные действия сексуального характера, в отношении несовершеннолетней, повлекшие причинение тяжкого вреда здоровью потерпевшей", "Ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего, соединенное с жестоким обращением с несовершеннолетним", "Изнасилование несовершеннолетней, повлекшее причинение тяжкого вреда здоровью потерпевшей".

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