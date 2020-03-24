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Из больницы в Коммунарке выписали еще 70 человек

09:41
  • вторник
  • 24 марта 2020

На лечении и наблюдении находятся 412 пациентов

Из медицинского центра в Коммунарке за последние сутки выписали семьдесят пациентов. Об этом сообщил главврач больницы Денис Проценко.

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По его словам, в настоящее время на лечении находятся 412 человек. За сутки поступило еще 29.

Проценко уточнил, что диагноз "пневмония" поставлен 156 пациентам, у 82 подтверждена коронавирусная инфекция. Кроме того, к аппарату искусственной вентиляции легких подключен один человек, а в отделении реанимации и интенсивной терапии лежат десять человек.

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