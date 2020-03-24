ФСБ показала видео задержания крупной банды хакеров

Они промышляли торговлей украденными данными кредитных карт

ФСБ накрыла сеть торговцев краденных данных кредитных и дебетовых карт российских и иностранных граждан. Члены банды действовали в 11 регионах страны.

Как сообщили в ФСБ, преступники создали почти сотню интернет-магазинов по продаже похищенных данных. Их затем использовали злоумышленниками для кражи средств с банковских счетов граждан различных государств.

Обыски прошли по 62 адресам. Оперативники изъяли более миллиона долларов США, три миллиона рублей, компьютеры, поддельные паспорта и удостоверения сотрудников правоохранительных органов. Кроме того, найдены огнестрельное оружие, наркотики, золотые слитки и драгоценные монеты.

В состав банды входили более 30 человек, в том числе граждане Украины и Литвы.

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