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Отдыхающие на Бали туристы не хотят возвращаться домой из-за коронавируса

10:16
  • вторник
  • 24 марта 2020

На острове рекордно мало заболевших

Почти две тысячи туристов не хотят возвращаться с острова Бали (Индонезия) в охваченные коронавирусом страны.

Они экстренно обратились в администрацию острова с просьбой продлить им визы, ишет газета The Jakarta Post. В основном это граждане Китая, Великобритании, Германии, Италии и США"

В свою очередь посольство России в Индонезии призвало россиян по возможности досрочно завершить отпуск и вернутся на родину, а при необходимости "использовать пересадки в третьих странах".

По данным на 24 марта, в Индонезии 579 инфицированных коронавирусом, 49 человек умерли.

На Бали всего шесть человек с подтвержденным диагнозом. Медики из индонезийского университета Удаяна, наблюдающие за ситуацией на острове, назвали этот факт "трудно объяснимым с научной точки зрения", уточняет РИА Новости.

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