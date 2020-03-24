В Москве опровергли смерть пациентки из-за коронавируса

Женщина страдала от рака
Департамент здравоохранения Москвы опроверг информацию о причине смерти пациентки в больнице в Коммунарке.
Ранее СМИ сообщили, что зараженная коронавирусом пациентка скончалась в столице. В действительности результат на инфекцию у этой женщины показал отрицательный результат.
Как говорится в сообщении на сайте Мосгорздрава, пожилая пациентка имела паллиативную стадию онкологического заболевания. Внутренние органы и ткани были поражены метастазами. Тяжесть состояния пациентки была обусловлена терминальной стадией онкологического заболевания.
Женщина поступила в больницу в Коммунарке из-за контакта с дочерью, которая недавно вернулась из эпидемиологически неблагополучной страны.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"