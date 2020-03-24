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В Москве опровергли смерть пациентки из-за коронавируса

10:07
  • вторник
  • 24 марта 2020

Женщина страдала от рака

Департамент здравоохранения Москвы опроверг информацию о причине смерти пациентки в больнице в Коммунарке.

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Ранее СМИ сообщили, что зараженная коронавирусом пациентка скончалась в столице. В действительности результат на инфекцию у этой женщины показал отрицательный результат.

Как говорится в сообщении на сайте Мосгорздрава, пожилая пациентка имела паллиативную стадию онкологического заболевания. Внутренние органы и ткани были поражены метастазами. Тяжесть состояния пациентки была обусловлена терминальной стадией онкологического заболевания.

Женщина поступила в больницу в Коммунарке из-за контакта с дочерью, которая недавно вернулась из эпидемиологически неблагополучной страны.

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