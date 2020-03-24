Россиянам посоветовали тщательно мыть упаковку продуктов

Это может спасти от заражения COVID-19

Специалисты Роскачества поделились с россиянами рекомендациями о том, как снизить риск заражения коронавирусом при походе в магазин.

Эксперты советуют надевать маску при походе за покупками. В магазине следует соблюдать дистанцию от других покупателей, не трогать лицо руками и расплачиваться картой, чтобы не контактировать с кассиром и не соприкасаться с бумажными купюрами. За продуктами желательно ходить в то время, когда в магазинах мало людей. Вне дома необходимо использовать антисептические гели.

Дома нужно тщательно вымыть руки, а также протереть стол и другие поверхности, на которых лежали купленные товары. Таким образом можно свести к минимуму шанс того, что вирус попадет на кухонный гарнитур.

"После того, как вы принесли продукты домой, не будет лишним хорошо промыть упаковку, если она пластиковая, металлическая или стеклянная. Воды и мыла будет достаточно, чтобы смыть микробы, а уже протертые продукты убрать на полки", - цитирует ТАСС сообщение Роскачества.

Специалисты также советуют мыть овощи и фрукты. При этом огурцы, помидоры, перец и зелень желательно замачивать в воде на 10-15 минут, а потом промывать их под проточной водой. Для мытья лучше использовать "нейтральное мыло типа детского".

Роскачество призывает не контактировать с курьерами, которые привозят домой купленные по интернету товары. Их можно попросить оставить заказ у двери.

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