В России ужесточат наказание за нарушение карантина

Михаил Мишустин потребовал разработать предложения до среды

70 человек выписаны из столичной больницы в Коммунарке за сутки. Об этом сообщил главный врач медцентра. Также тало известно о выздоровлении трёх пациентов в Красноярске. Всего по стране от коронавируса излечились 17 человек. Тем временем, правительство ужесточит наказание за нарушение карантина. Такое поручение дал премьер-министр. Предложения от профильных министерств должны быть представлены уже завтра.

Отрицательные результаты анализов подтвердили полное выздоровление. Три пациента красноярской больницы скорой помощи этим утром отправились из стационара домой. Известно, что первый заболевший – его зовут Евгений - недавно вернулся из Евросоюза и сразу прошел тест на коронавирус, который подтвердил тревожный диагноз. Для лечения врачи использовали препараты, разработанные еще до вспышки COVID-19. Сегодня же в Сибири выписали четвертого пациента – житель Кемерово победил вирус нового типа после поездки в Италию. В Приморском крае зафиксированы первые два случая заражения. Заболевшие также вернулись из-за рубежа. И если первый проявил сознательность, то второго на медобследование направил работодатель уже после того, как сотрудник проигнорировал карантин. Весь круг общения пациентов установлен – родные и знакомые под наблюдением врачей.

"Состояние у них удовлетворительное, степень течения заболевания легкая, все стабильно. Находятся под медицинским наблюдением", - заявила министр здравоохранения Приморского края Анастасия Худченко.

Подтверждены три первых случая заражения COVID-19 в Башкирии – в этот регион инфекция также завезена из-за рубежа. Новость о подозрении на первую смерть от коронавируса в Москве этим утром не подтвердилась. 69-летняя женщина поступила в медцентр в Коммунарке после контакта с дочерью, которая недавно вернулась из эпидемиологически неблагополучной страны. Ранее у пациентки диагностировали терминальную, паллиативную стадию рака, при которой внутренние органы и ткани поражены метастазами. Тест на COVID-19 оказался отрицательным, заявили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с вирусом.

Правительство России поручило профильным министерствам разработать меры по ужесточению наказания для тех, кто нарушает карантин в условиях распространения коронавирусной инфекции, пишет "Газета.Ru". Документ опубликован на официальном сайте ведомства. Среди других поручений – строгий мониторинг на рынке предоставления услуг связи.

"ФАС России, Минкомсвязи России проанализировать динамику изменения операторами мобильной связи тарифов (цен) на услуги, предоставление которых непосредственно связано с обеспечением возможности перевода населения на дистанционные (удалённые) формы работы (обучения) в целях предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции", - говорится в документе.

Ученые Кабардино-Балкарского госуниверситета разработали защищающие от коронавируса полимерный антисептик. Работа над этим препаратом началась еще 12 лет назад, сейчас реагент оказался как никогда востребован. В лабораторных условиях доказано, что вещество для человеческого организма полностью безвредно.

"Мы убеждены, что это будет очень эффективный препарат для дезинфекции различных поверхностей. И он будет на поверхности обработанной образовывать тончайшую пленку дышащую. И эта пленочка будет защищать длительное время эту поверхность от заражения", - сообщила профессор, проректор по НИР КБГУ, руководитель Центра прогрессивных материалов и аддитивных технологий Кабардино-Балкарского государственного университета им. Х.М. Бербекова Светлана Хаширова.

Антисептики активно используют в регионах для дезинфекции салонов общественного транспорта. В Крыму ни один автобус, трамвай или троллейбус не выходит на лини без предварительной обработки.

"Дезинфицирующие средства, которые мы используем, относятся к 4-й категории. Они безопасны для вдыхания, и даже если их проглотить, ничего не произойдет. То есть тот контакт пассажиров, который производится с поручнями, седушками, стеклами, он безопасен", - заверил заместитель директора по пассажирским перевозкам "Севэлектроавтотранс" Алексей Кобышев.

За наличием в магазинах продовольствия и бытовой химии на полуострове следит экспертная комиссия. Серьезных нарушений со стороны ритейлеров во время рейда не выявлено. В целом по стране на спад пошла закупка товаров впрок: в первую очередь, круп и сахара.

С каждым днем всё активнее к помощи волонтёров во всех регионах России прибегают люди, находящиеся на карантине, а также пенсионеры, входящие в группу риска. О телефоне горячей линии можно узнать на портале "Мывместе2020.рф". В Перми 85-летняя Вера Горохова, страдающая от хронических заболеваний, рассказала, что сейчас общение с активистами – это ее единственная связь с внешним миром.

"Я не хочу рисковать, не хочу никого заражать. На улицу не хожу, а в магазины тем более", - сказала она.

В свободное от покупки и доставки продуктов, медикаментов нуждающимся волонтеры успевают проходить специальные тренинги по корректному общению с пожилыми людьми.

Егор Киселёв, "ТВ Центр".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"