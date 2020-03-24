Собянин осмотрел ход строительства Инфекционной больницы в Новой Москве

В случае необходимости больница сможет принять 500 пациентов с подозрением на коронавирус

В Москве пациентов с подозрением на коронавирус сейчас принимают семь стационаров. В случае необходимости развернут еще десять. Самые масштабные работы сейчас идут на юго-западе столицы в поселении Вороновское.

Ход строительства инфекционной больницы осмотрел во вторник мэр Москвы Сергей Собянин. Новая клиника появится в поселении Вороновское на юго-западе столицы, передает "ТВ Центр".

Объект - не временный: прослужит несколько десятилетий. На площади 80 тысяч квадратных метров появятся полсотни одноэтажных зданий. Приёмное отделение, реанимация, лечебный и операционные блоки, лаборатория, общежития для персонала и даже вертолётная площадка. В случае необходимости больница сможет принять 500 пациентов с подозрением на коронавирус.

"5 марта я дал поручение. 11 числа мы приехали со строителями на эту площадку. Здесь было чистое поле. 12 числа приступили к строительству. На сегодняшний день объемы строительства выполнены на 40%. Стройка развернута полным ходом. Идет монтаж корпусов, инженерных коммуникаций, дорог, поставка медицинского оборудования. Надеюсь, что в ближайшие недели стройка будет завершена", - заявил мэр Москвы Сергей Собянин.

Ране в Москве опровергли информацию о смерти пациентки из-за коронавируса. Женщина страдала от онкологии, а тест на вирус у нее показал отрицательный результат.

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