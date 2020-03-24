У похитившей младенца в Йошкар-Оле женщины был выкидыш

Преступница задержана

В Йошкар-Оле сотрудники полиции нашли новорождённую девочку, которая накануне была похищена из перинатального центра. Ребёнок жив и здоров. После сообщения о пропаже по тревоге подняли весь личный состав городской полиции. Помощь оказывали сотни волонтёров и сотрудники поисково-спасательного отряда "Лиза Алерт". Полиция уже задержала предполагаемого похитителя - им оказалась женщина, у которой недавно случился выкидыш.

Менее суток понадобилось правоохранительным органам, чтобы найти новорожденную девочку. На видео попала квартира женщины, которая подозревается в похищении. Детская кровать и пеленки. Здесь явно готовились к встрече с новорожденным, но только другим. Как выяснилось, 33-летняя похитительница - одна из пациенток этого же перинатального центра Йошкар-Олы. Недавно ее беременность прервалась на большом сроке. О потере ребенка родственникам женщина не рассказала. Сразу после выписки из роддома пошла в отделение, где лежат младенцы с мамами, и забрала с собой чужого ребенка.

"Незамедлительно была создана следственно-оперативная группа. Сотрудники Следственного комитета Российской Федерации и полиции тщательно отрабатывали женщин, в том числе потерявших ребенка. При непосредственном содействии главного врача и медицинского персонала ГБУ РМЭ "Перинатальный центр" установлена 33-летняя подозреваемая, по месту жительства которой обнаружена девочка. Новорожденная здорова, передана родителям. Подозреваемая задержана", - говорится в сообщении на сайте СКР.

Информация о том, что из перинатального центра украли трёхдневного ребёнка, появилась вчера в полдень. Мать девочки на несколько минут вышла из палаты на процедуры, а когда вернулась, младенца уже не было. На место тут же выехали сотрудники следственного комитета и кинологи. К поискам подключились и спасатели "Лиза Алерт".

Пациентки послеродового отделения обратили внимание на странную женщину, которая ходила по коридорам, и помогли составить фоторобот злоумышленницы. Следователи же сразу стали просматривать истории болезней пациенток. В итоге - фоторобот совпал с той самой женщиной, которая только что выписалась после потери ребенка на позднем сроке.

Сразу же после исчезновения младенца следственные органы возбудили два уголовных дела - по статьям "Похищение несовершеннолетнего" и "Халатность". Похитительницу также ждет судебно-психиатрическая экспертиза.

Екатерина Гоголева, "ТВ Центр".

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