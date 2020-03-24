К работе над голосованием по поправкам к Конституции привлекли НКО

В частности, они займутся подготовкой наблюдателей

Общественная палата пригласит некоммерческие организации и объединения к участию в подготовке наблюдателей, которые будут на участках во время общероссийского голосования по поправкам к Конституции. Об этом сообщает "ТВ Центр".

В подготовке наблюдателей примет участие более 20 крупных НКО. Еще три десятка включатся в работу в ближайшее время. Общественным наблюдателем сможет стать каждый. Даже тот, кто не состоит в общественном объединении. Достаточно подать заявку.

"Мы надеемся, что предусмотренные процедуры будут комфортны и позволят эту задачу, возложенную на гражданское общество, выполнить. Я считаю, что это имеет большое значение для прозрачности и для соблюдения законодательства в ходе выражения гражданами России своей воли", - заявил секретарь Общественной палаты Лидия Михеева.

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