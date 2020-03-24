"США и Европе стоило бы поучиться": итальянцы благодарят Россию за помощь

Россия направила на Апеннинский полуостров самолеты с медпомощью

Британские власти до последнего делали вид, что в мире ничего не происходит и заявляли: никакие спецмеры не нужны, все переболеют и приобретут иммунитет. Премьер Джонсон при этом прямо заявил: готовьтесь к потере родственников. Но, в конце концов, был вынужден выступить с новым заявлением.

"Наступает момент, когда ни одна система здравоохранения в мире не сможет справиться с ситуацией. Не хватает врачей, медикаментов, оборудования и больничных коек - поэтому люди умирают. С сегодняшнего дня я отдаю распоряжение - всем гражданам оставаться дома и не покидать жилища без самой острой нужды. Мы закрываем магазины, если там нет товаров первой необходимости, запрещаем встречи с друзьями и вводим штрафы для тех, кто будет нарушать запреты", - заявил он.

Теперь в Англии тотальный карантин. Правда, в метро пока обычное столпотворение. Но правительство уже пообещало британцам, которые до сих пор чувствовали себя свободнее всех в мире, что теперь за ними будут следить - фиксировать геолокацию и принимать меры. Какие, не уточняется. Но если следовать логике премьер-министра, самые жесткие.

В Италии заражённых сейчас более 60 тысяч. И огромная по мировым меркам летальность - свыше десяти процентов. И в этой ситуации на помощь пришли не соседи по, казалось бы, единой Европе, а Россия. На Апеннинский полуостров прибыли уже 14 наших самолетов с медиками и специальным оборудованием. Военные вирусологи уже приступили к работе. В местных СМИ благодарят Москву. Журналистам вторят пользователи соцсетей.

Domenico Nota: "Спасибо русскому народу. Я всегда был всегда был против присоединения Италии к экономическим санкциям против России. Теперь Россия протягивает нам руку. Надеюсь, мои сограждане будут помнить об этом".

Riccardo Callea: "Спасибо русским людям! Несмотря на несправедливые санкции Европы, вы помогаете в числе первых, в отличие от наших "союзников".

Marco Maria: "Несмотря ни на что, вы помогаете нам. Мы не забудем этого!"

Paolino Paperino: "Американцам и европейцам стоило бы поучиться".

Семейные отношения ЕС сейчас проходят серьезнейшее испытание на прочность. То, что страны закрыли границы, еще объяснимо - карантин. Но как оценить действия Польши, которая не дала разрешения пропустить наши самолёты в Италию через своё воздушное пространство. А польский Центр восточных исследований и вовсе усмотрел в российской гуманитарной акции попытку развалить Североатлантический альянс.

"Действия, демонстрирующие оперативную подготовку России к предоставлению такого рода помощи позволяют рассматривать её как ещё один элемент усилий Москвы по разрушению сплоченности союзников в НАТО", - заявили в Центре.

Но простые люди в Италии видят ситуацию в другом свете и уже меняют флаги ЕС на российские триколоры.

Своим путем продолжает идти Украина. Там отличился и министр здравоохранения, по сути, отказав в праве на жизнь всем пенсионерам.

"Украинцев старше - мы же знаем статистику, сколько у нас людей старше 65 лет....Подсчитайте, сколько нам надо выделить финансов на живых людей, а не на трупов… Я не шучу и не пугаю", - заявил Илья Емец.

Теперь Емец уходит в отставку, а не исключено, что заодно и на карантин. Ведь ему самому скоро исполнится 65.

Алексей Платонов. "ТВ Центр".

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