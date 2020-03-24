"Хороший человек": названы необычные профессии в России

Что только не ищут при поиске работы

Специалисты сервиса по поиску работы Headhunter составили список самых смешных профессий в России.

Это няня для собак, постижер (эксперт по изготовлению париков), сваха и коренщик (кухонный работник, очищающий и нарезающий овощи), пишет "Лента.ру". Также среди запросов оказались профессии "хороший человек", "путешественник" и "зритель".

Подобная ситуация стала возможной из-за этого, что россияне при поиске работы вводят не только реальное название профессии, но и ее разговорную версию.

Среди реальных и необычных профессий чаще всего ищут клоуна, специалиста по этикету, фермера, лесничего, помощник депутата и посла. Причем на должность последнего нельзя устроиться через сервис по поиску работы, так как дипломатов назначает непосредственно президент. Однако не исключено, что люди искали "амбассадора бренда".

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