Зажигательный танец Степаненко и Бузовой попал на видео

Звезды нашли общий язык

Юмористка Елена Степаненко и телеведущая Ольга Бузова приняли участие в съемках нового шоу. Судя по опубликованным в Сети фото и видео, знаменитости весело провели время.

Бузова выложила в Instagram фото со Степаненко. "Такой коллаборации вы от меня точно не ждали. Я - и легенда отечественного юмора, та, на чьих шутках многие мои сверстники выросли!" - написала 34-летняя телеведущая и певица.

О какой именно коллаборации идет речь, не уточняется. По данным СМИ, Елена Степаненко стала ведущей шоу, а Бузова пришла в студию в качестве гостя. Есть также версия, будто Степаненко и Бузова будут вести программу вместе.

В Сети появилось видео, на котором Бузова и Степаненко танцуют в телевизионной студии. Сначала они разводят руки в стороны, потом бьют друг друга по ногам, а под конец соприкасаются спинами, ритмично двигаясь и смеясь.

Интернет-пользователи восхитились тем, как молодо и стильно выглядит 66-летняя Степаненко. Ей очень идет синий костюм. Жизнерадостная и энергичная, она не уступает Бузовой в озорстве.

- Такие классные, - пишут в Сети.

- Леночка, ну как постройнела?

- Девчонки, вы такие красотки!

Недавно Елена Степаненко похудела на 46 килограммов и теперь старается поддерживать себя в идеальной форме. Поклонники уверены, что юмористка преобразилась после развода с Евгением Петросяном, который женился на своей молодой помощнице.

Напомним, Степаненко и Петросян, которые прожили вместе больше 30 лет, расстались в 2018 году. Их бракоразводный процесс еще не завершился: экс-супруги продолжают делить имущество.

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