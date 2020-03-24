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Зажигательный танец Степаненко и Бузовой попал на видео

11:22
  • вторник
  • 24 марта 2020

Звезды нашли общий язык

Юмористка Елена Степаненко и телеведущая Ольга Бузова приняли участие в съемках нового шоу. Судя по опубликованным в Сети фото и видео, знаменитости весело провели время. 
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Бузова выложила в Instagram фото со Степаненко. "Такой коллаборации вы от меня точно не ждали. Я - и легенда отечественного юмора, та, на чьих шутках многие мои сверстники выросли!" - написала 34-летняя телеведущая и певица.  

О какой именно коллаборации идет речь, не уточняется. По данным СМИ, Елена Степаненко стала ведущей шоу, а Бузова пришла в студию в качестве гостя. Есть также версия, будто Степаненко и Бузова будут вести программу вместе.  

В Сети появилось видео, на котором Бузова и Степаненко танцуют в телевизионной студии. Сначала они разводят руки в стороны, потом бьют друг друга по ногам, а под конец соприкасаются спинами, ритмично двигаясь и смеясь. 

Интернет-пользователи восхитились тем, как молодо и стильно выглядит 66-летняя Степаненко. Ей очень идет синий костюм. Жизнерадостная и энергичная, она не уступает Бузовой в озорстве. 

- Такие классные, - пишут в Сети. 

- Леночка, ну как постройнела?

- Девчонки, вы такие красотки! 

Недавно Елена Степаненко похудела на 46 килограммов и теперь старается поддерживать себя в идеальной форме. Поклонники уверены, что юмористка преобразилась после развода с Евгением Петросяном, который женился на своей молодой помощнице. 

Напомним, Степаненко и Петросян, которые прожили вместе больше 30 лет, расстались в 2018 году. Их бракоразводный процесс еще не завершился: экс-супруги продолжают делить имущество.  

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