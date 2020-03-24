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Как правильно убираться в квартире во время пандемии коронавируса

11:25
  • вторник
  • 24 марта 2020

Несколько простых, но важных советов

Грамотная уборка в доме снижает вероятность подхватить коронавирус. Среди россиян вырос спрос на клининговые сервисы, но не у всех есть деньги на профессиональную уборку.

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Эксперты дали несколько советов, как правильно провести уборку самостоятельно, находясь на карантине. 

Вирусы уязвимы к чистящим средствам и теплой воде. Поэтому следует проводить влажную уборку в квартире по меньшей мере раз в два дня, добавляя в воду дезинфицирующее или пробиотическое чистящее средство.

Перед мытьем полов и поверхностей стоит избавиться от пыли: грязь удаляется влажной тряпкой, двигаясь из стороны в сторону, будто бы вырисовывая букву S, пишет medikforum.ru.

Уборку нужно проводить в перчатках и по возможности не трогать лицо руками. Все часто контактируемые предметы – дверные ручки, гаджеты, ключи, выключатели, пульты от телевизора – лучше протереть спиртовыми салфетками.

Нижнее белье, полотенца и постельное белье эксперты рекомендуют стирать при температуре 60°С. Всю остальную одежду – на максимально допустимой температуре. Тоже самое касается посуды.

После уборки многоразовые тряпки следует постирать и высушить. Не забывайте постоянно проветривать квартиру и выносить мусор.

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