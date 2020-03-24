ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Сказки и утки: Брухунова обратилась к подписчикам после слухов о рождении ребенка

11:37
  • вторник
  • 24 марта 2020

Ранее СМИ написали, что девушка осчастливила Петросяна

Жена юмориста Евгения Петросяна Татьяна Брухунова ответила на вопросы о рождении ребенка.
Брухунова прокомментировала слухи о рождении ребенка от Петросяна

"Не нужно мне присылать ссылки на публикации в СМИ и тв-передачи, которые рассказывают обо мне сказки и перемусоливаливают "утки" придуманные ими же", - раздраженно написала Брухунова.

Подписчики заметили, что Брухунова не отвечает прямым текстом вышла ли она замуж за Петросяна или нет, забеременела ли или нет, родила ли. Эта неопределенность и порождает массу слухов.

Ранее в СМИ появилась информация, что 13 марта 74-летний Петросян и 31-летняя Брухунова стали родителями. Малыш появился на свет в одном из медицинских центров Дубая, его пол пока держится в тайне. Для юмориста ребенок стал вторым, а для его супруги – первенцем.

Татьяна Брухунова переехала в Москву из Тулы. Сначала она занималась сайтом Елены Степаненко, а потом стала ассистентом Петросяна. Слухи о ее романе с артистом появились летом 2018 года. Тогда начался бракоразводный процесс юмориста со Степаненко. По данным СМИ, в декабре прошлого года Петросян и Брухунова поженились. Официального подтверждения этой информации нет.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
Татьяна Брухунова
Татьяна Брухунова
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.