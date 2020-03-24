Сказки и утки: Брухунова обратилась к подписчикам после слухов о рождении ребенка

Ранее СМИ написали, что девушка осчастливила Петросяна

Жена юмориста Евгения Петросяна Татьяна Брухунова ответила на вопросы о рождении ребенка.

"Не нужно мне присылать ссылки на публикации в СМИ и тв-передачи, которые рассказывают обо мне сказки и перемусоливаливают "утки" придуманные ими же", - раздраженно написала Брухунова.

Подписчики заметили, что Брухунова не отвечает прямым текстом вышла ли она замуж за Петросяна или нет, забеременела ли или нет, родила ли. Эта неопределенность и порождает массу слухов.

Ранее в СМИ появилась информация, что 13 марта 74-летний Петросян и 31-летняя Брухунова стали родителями. Малыш появился на свет в одном из медицинских центров Дубая, его пол пока держится в тайне. Для юмориста ребенок стал вторым, а для его супруги – первенцем.

Татьяна Брухунова переехала в Москву из Тулы. Сначала она занималась сайтом Елены Степаненко, а потом стала ассистентом Петросяна. Слухи о ее романе с артистом появились летом 2018 года. Тогда начался бракоразводный процесс юмориста со Степаненко. По данным СМИ, в декабре прошлого года Петросян и Брухунова поженились. Официального подтверждения этой информации нет.

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