"Дети не должны страдать": Самойлова высказалась о скандале с Джиганом

Она пытается вернуться к нормальной жизни

Модель Оксана Самойлова и рэпер Джиган, а также четверо их детей оказались в двухнедельном карантине после возвращения в Подмосковье из США.

После рождения сына в отношениях Самойловой и Джигана наступил кризис. Музыкант попал в наркологическую клинику. Поползли слухи о том, что звезды решили развестись.

Оксана Самойлова, которая сильно скучала по родине, иначе представляла себе приезд в Россию. Она мечтала вернуться домой в составе большой и дружной семьи, однако муж сильно подвел ее. Март стал худшим месяцем в ее жизни, призналась красавица.

"Сейчас мне нужно думать только о себе и о детях, постараться жить привычной для себя и малышей жизнью и быть прежней весёлой мамой. Дети не виноваты, они не должны страдать от поступков взрослых", - написала модель в Instagram. При этом она до сих пор не рассказала, что произошло у них с мужем в Майами.

Самойлова еще не успела разобрать все чемоданы, привезенные из Штатов. Вместе с дочками она убрала елку, которая стояла в их особняке с января. Из-за карантина модель не может пригласить домой няню для месячного Давида, поэтому все дела по хозяйству и уходу за детьми легли на ее плечи.

Модель Оксана Самойлова и рэпер Джиган поженились в 2012 году. За год до этого Самойлова родила дочь Ариелу. В 2014 году на свет появилась Лея, а в 2017 году - Майя. Давид родился 18 февраля текущего года.

Видео: Самойлова показала реакцию Джигана, узнавшего, что у него будет сын

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