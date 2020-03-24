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Сестра Жанны Фриске нарушила карантин ради покупок

11:59
  • вторник
  • 24 марта 2020

Родственница певицы не боится коронавируса

Сестра Жанны Фриске нарушила введенный в связи с коронавирусом карантин на Шри-Ланке.

34-летняя Наталья была вынуждены выйти в магазин, так как в доме закончились продукты. Родственница покойной певицы уже несколько месяцев живет на Шри- Ланке, в городе Велигама. Сейчас там стоит невыносимая жара.

Россиянке пришлось отстоять огромную очередь под палящим солнцем, прикрывая лицо платком, чтобы защитить дыхательные пути, пишет интернет-портал "Дни.ру".

По последним данным, на Шри-Ланке выявлено 97 случаев заражения коронавирусом. Двое жителей страны уже выздоровели.

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