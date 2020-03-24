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Выдачу денег в банкоматах могут ограничить из-за коронавируса

11:55
  • вторник
  • 24 марта 2020

Речь идет об аппаратах с функцией приема купюр

В российских банкоматах с возможностью внесения наличности может быть ограничена ее выдача. Такую рекомендацию банкам дал Центробанк из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции.

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Кроме того, регулятор советует перед выдачей денег клиентам или загрузкой в банкомат выдержать купюры для гарантированной гибели вируса.

Также Центробанк рекомендовал банкам регулярно дезинфицировать терминалы и банкоматы, расположенные в помещениях кредитной организации и, по возможности, за ее пределами. Об этом сообщается на сайте регулятора.

По данным на 24 марта, число задараженных коронавирусом в мире превысило 380 тысяч. От опасной инфекции скончались уже 16,5 тысячи человек. В России подтверждено 438 случая заражения коронавирусом.

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