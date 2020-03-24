Топ-10 популярных товаров россиян в карантине

Изменилась покупательская привычка

Аналитики перечислили 10 самых популярных товаров, спрос на которые вырос среди россиян во время эпидемии коронавируса.

Лидеры продаж – товары долгого хранения. Ими россияне начали запасаться на случай затяжного карантина. Первое место досталось гречке, ее продажи в период с 9 по 15 марта выросли на 66% по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году.

Затем идут рис, пельмени, сахар, мясные консервы, макароны, молоко. Завершают десятку бытовые товары – туалетная бумага, мыло и влажные салфетки, пишет РБК.

Также россияне активно закупались мясом, сырами, алкоголем и яйцами – продуктами, которые тоже могут долго храниться.

Эксперты отметили, что в карантине типичная покупательская привычка россиян отошла на втором план, на ее место пришел ажиотажный спрос.

Ранее депутат Госдумы попросил Минпромторг остановить рост цен на продукты "кризисной корзины", то есть на гречку, рис, макароны, соль, сахар и так далее. На эти товары возник небывалый спрос из-за тревожных новостей о коронавирусе. Россияне массово скупают гречку и туалетную бумагу, опасаясь дефицита.

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