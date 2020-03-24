Коронавирус вынудил 1,7 миллиарда человек сидеть дома

Число зараженных продолжает расти

1,7 миллиарда человек, или 20% населения Земли, оказались в социальной изоляции в условиях борьбы с распространением коронавируса.

Как пишет The Guardian, руководители разных стран прибегают к ограничительным мерам по вполне резонной причине. Число зараженных COVID-19 стремительно увеличивается: за первые 67 дней распространения болезни их стало 100 тысяч, а сейчас количество инфицированных перевалило за 370 тысяч. При этом рост на последние 100 тысяч случаев заражения произошел всего за четыре дня.

Замминистра труда и соцзащиты России Всеволод Вуколов сообщил, что около 100 тысяч россиян сейчас находятся в режиме неполной занятости. По его словам, ситуация на рынке труда остается спокойной. В базе вакансий насчитывается до 1,5 миллиона предложений о работе, передает ТАСС.

В США примерно 40% граждан попали в изоляцию. Президент Дональд Трамп пообещал, что страна вернется к нормальной жизни за считанные недели после окончания пандемии. "Наша страна была построена не для того, чтобы быть закрытой", - цитирует его "Интерфакс".

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