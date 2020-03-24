ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В Москве нарушительницу карантина поймали в маникюрном салоне

12:30
  • вторник
  • 24 марта 2020

Оправдываться за свое поведение ей пришлось перед полицией

В Москве женщина нарушила карантин, введенный в связи с распространением коронавируса, ради похода в маникюрный салон.
Сестра Жанны Фриске нарушила карантин ради покупок

Находясь на приеме у мастера, гражданка Белоруссии сама рассказала, что недавно вернулась из Италии и находится на карантине. Тогда сотрудники заведения вызвали полицию.

Правоохранителям женщина сообщила, что она приехала из Италии, где в настоящее время бушует коронавирус, 8 марта. По ее словам, она в тот день она прошла медицинское обследование в аэропорту, которое не выявило у нее заболевания.

Несмотря на убеждения белоруски, полицейские вызвали скорую помощь, передает "Рен ТВ". Прибывшие медики предварительно не выявили у нее признаков заболевания. Проводится проверка.

Ранее во вторник премьер-министр России Михаил Мишустин потребовал ужесточить наказание за нарушение карантина. Предложения от профильных министерств - должны быть представлены уже завтра.

Подробнее о ситуации с коронавирусом в России смотрите в репортаже "ТВ Центра":

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Новости по теме
Мастера по маникюру
Мастера по маникюру
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.