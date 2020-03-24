В Москве нарушительницу карантина поймали в маникюрном салоне

Оправдываться за свое поведение ей пришлось перед полицией
В Москве женщина нарушила карантин, введенный в связи с распространением коронавируса, ради похода в маникюрный салон.
Находясь на приеме у мастера, гражданка Белоруссии сама рассказала, что недавно вернулась из Италии и находится на карантине. Тогда сотрудники заведения вызвали полицию.
Правоохранителям женщина сообщила, что она приехала из Италии, где в настоящее время бушует коронавирус, 8 марта. По ее словам, она в тот день она прошла медицинское обследование в аэропорту, которое не выявило у нее заболевания.
Несмотря на убеждения белоруски, полицейские вызвали скорую помощь, передает "Рен ТВ". Прибывшие медики предварительно не выявили у нее признаков заболевания. Проводится проверка.
Ранее во вторник премьер-министр России Михаил Мишустин потребовал ужесточить наказание за нарушение карантина. Предложения от профильных министерств - должны быть представлены уже завтра.
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